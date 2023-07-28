Авіаудару завдали росіяни по району Дружелюбівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ
З мінометів та артилерії росіяни обстріляли 11 населених пунктів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.
У 520 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ і населених пунктах. Протягом доби відбувся 21 бій.
На Слобожанському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині.
На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області.
Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 21:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З мінометів та артилерії росіяни обстріляли 11 населених пунктів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.".