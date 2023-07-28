Авіаудару завдали росіяни по району Дружелюбівки на Харківщині – Генштаб ЗСУ

З мінометів та артилерії росіяни обстріляли 11 населених пунктів Харківської області, повідомив Генштаб ЗСУ.

У 520 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України ворог завдав 10 авіаційних ударів та здійснив 19 обстрілів із РСЗВ по позиціях ЗСУ і населених пунктах. Протягом доби відбувся 21 бій.

На Слобожанському напрямку противник з мінометів і артилерії обстріляв Івашки, Гур’їв Козачок, Уди, Стрілеча, Зелене та Охрімівка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Дружелюбівки Харківської області.

Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Дворічна, Западне, Синьківка та Кислівка Харківської області.