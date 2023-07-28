Сегодня — сессия Харьковского облсовета: какие вопросы рассмотрят

28 июля пройдет очередная, ХVІІІ, сессия Харьковского облсовета.

Депутаты рассмотрят 43 вопроса и «разное». Повестку дня сессии опубликовали в базе данных Харьковского облсовета.

Большинство вопросов нынешней сессии касаются кадров и имущества. Депутаты рассмотрят назначение ряда руководителей коммунальных предприятий области. В том числе — «Областного аптечного склада», «Областного информационно-технического центра», нескольких ДЮСШ.

В областную собственность из государственной во время сессии планируют принять Украинский НКЦ протезирования и реабилитации.

«Принятие решения Харьковским областным советом о предоставлении согласия на принятие целостного имущественного комплекса Государственного некоммерческого предприятия «Украинский научно-клинический центр протезирования и реабилитации» в общую собственность территориальных громад сел, поселков, городов Харьковской области позволит решить вопрос медицинского обслуживания раненых, протезирования/ортезирования, реабилитации подготовки соответствующих специалистов и проведения исследований, а также даст возможность для привлечения дополнительных средств, необходимых для развития предприятия и уменьшения нагрузки на бюджетное финансирование», — сообщил о причинах такого решения директор департамента здравоохранения ХОВА Максим Хаустов в пояснительной записке к проекту решения.

Также на сессии планируют внести изменения или же утвердить ряд статутов коммунальных предприятий.