В Харькове не работает Институт протезирования: в ХОВА пояснили почему

Чиновники сообщили, что УкрНИИ протезирования в Харькове проходит реорганизацию. Заведение передают от Министерства соцполитики Минздраву.

«После успешного перехода с баланса Минсоцполитики в Минздрав, Украинский научно-исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности сможет оказывать помощь пациентам с ампутациями», — заверили в пресс-службе ХОВА.

Институт временно не работает с начала 2023 года. При этом потребности в его услугах только возрастают — в связи с войной и подрывами на минах.

«Сейчас из-за войны мы имеем большое количество пациентов с ампутациями. А это заведение перед полномасштабным вторжением было одним из лучших в реабилитации таких пациентов», – отметил директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка.

Он посетил НИИ в Харькове вместе с местными чиновниками. Начальник облздрава Максим Хаустов пояснил, что для восстановления работы институт должен после перехода в подчинение Минздрава заключить договоры с НСЗУ и получить средства на лечение и реабилитацию пациентов.