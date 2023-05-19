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В Харькове не работает Институт протезирования: в ХОВА пояснили почему

Общество 11:07   19.05.2023
Оксана Горун
В Харькове не работает Институт протезирования: в ХОВА пояснили почему Фото: пресс-служба ХОВА

Чиновники сообщили, что УкрНИИ протезирования в Харькове проходит реорганизацию. Заведение передают от Министерства соцполитики Минздраву.

«После успешного перехода с баланса Минсоцполитики в Минздрав, Украинский научно-исследовательский институт протезирования, протезостроения и восстановления работоспособности сможет оказывать помощь пациентам с ампутациями», — заверили в пресс-службе ХОВА.

Институт временно не работает с начала 2023 года. При этом потребности в его услугах только возрастают — в связи с войной и подрывами на минах.

«Сейчас из-за войны мы имеем большое количество пациентов с ампутациями. А это заведение перед полномасштабным вторжением было одним из лучших в реабилитации таких пациентов», – отметил директор департамента высокотехнологичной медицинской помощи и инноваций Минздрава Василий Стрелка.

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Он посетил НИИ в Харькове вместе с местными чиновниками. Начальник облздрава Максим Хаустов пояснил, что для восстановления работы институт должен после перехода в подчинение Минздрава заключить договоры с НСЗУ и получить средства на лечение и реабилитацию пациентов.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 11:07;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Чиновники сообщили, что УкрНИИ протезирования в Харькове проходит реорганизацию. Заведение передают от Министерства соцполитики Минздраву".