У Харкові не працює Інститут протезування: у ХОВА пояснили чому
Чиновники повідомили, що УкрНДІ протезування в Харкові проходить реорганізацію. Заклад передають від Міністерства соцполітики до МОЗ.
“Після успішного переходу з балансу Мінсоцполітики до МОЗ Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності зможе надавати допомогу пацієнтам з ампутаціями”, – запевнили у пресслужбі ХОВА.
Інститут тимчасово не працює із початку 2023 року. При цьому потреби у його послугах лише зростають – у зв’язку з війною та підривами на мінах.
“Зараз через війну ми маємо велику кількість пацієнтів з ампутаціями. А цей заклад перед повномасштабним вторгненням був одним з найкращих у реабілітації таких пацієнтів. Важливо, щоб збереглася команда фахівців, які будуть в цьому напрямку працювати в східній частині України”, – зазначив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.
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Він відвідав НДІ в Харкові разом із місцевими чиновниками. Начальник обласного департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов пояснив, що для відновлення роботи інститут має після переходу в підпорядкування МОЗ укласти договори з НСЗУ та отримати кошти на лікування та реабілітацію пацієнтів.
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Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновники повідомили, що УкрНДІ протезування в Харкові проходить реорганізацію. Заклад передають від Міністерства соцполітики до МОЗ".