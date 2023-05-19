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У Харкові не працює Інститут протезування: у ХОВА пояснили чому

Суспільство 11:07   19.05.2023
Оксана Горун
У Харкові не працює Інститут протезування: у ХОВА пояснили чому

Чиновники повідомили, що УкрНДІ протезування в Харкові проходить реорганізацію. Заклад передають від Міністерства соцполітики до МОЗ.

“Після успішного переходу з балансу Мінсоцполітики до МОЗ Український науково-дослідний інститут протезування, протезобудування та відновлення працездатності зможе надавати допомогу пацієнтам з ампутаціями”, – запевнили у пресслужбі ХОВА.

Інститут тимчасово не працює із початку 2023 року. При цьому потреби у його послугах лише зростають – у зв’язку з війною та підривами на мінах.

“Зараз через війну ми маємо велику кількість пацієнтів з ампутаціями. А цей заклад перед повномасштабним вторгненням був одним з найкращих у реабілітації таких пацієнтів. Важливо, щоб збереглася команда фахівців, які будуть в цьому напрямку працювати в східній частині України”, – зазначив директор департаменту високотехнологічної медичної допомоги та інновацій МОЗ Василь Стрілка.

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Він відвідав НДІ в Харкові разом із місцевими чиновниками. Начальник обласного департаменту охорони здоров’я Максим Хаустов пояснив, що для відновлення роботи інститут має після переходу в підпорядкування МОЗ укласти договори з НСЗУ та отримати кошти на лікування та реабілітацію пацієнтів.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 11:07;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чиновники повідомили, що УкрНДІ протезування в Харкові проходить реорганізацію. Заклад передають від Міністерства соцполітики до МОЗ".