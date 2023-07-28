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Сьогодні – сесія Харківської облради: які питання розглянуть

Політика 09:40   28.07.2023
Оксана Горун
Сьогодні – сесія Харківської облради: які питання розглянуть

28 липня відбудеться чергова, ХVІІІ, сесія Харківської облради.

Депутати розглянуть 43 питання та “різне”. Порядок денний сесії опублікували в базі даних Харківської облради.

Більшість питань нинішньої сесії – кадрові та майнові. Депутати розглянуть призначення низки керівників комунальних підприємств області. У тому числі – “Обласного аптечного складу”, “Обласного інформаційно-технічного центру”, кількох ДЮСШ.

В обласну власність із державної під час сесії планують ухвалити Український НКЦ протезування та реабілітації.

“Прийняття рішення Харківською обласною радою про надання  згоди на прийняття цілісного майнового комплексу Державного некомерційного підприємства “Український науково-клінічний центр протезування та реабілітації” до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківської області дозволить  вирішити питання медичного обслуговування поранених, протезування/ортезування, реабілітації, підготовки відповідних фахівців та проведення досліджень, а також дасть можливість для залучення додаткових коштів, необхідних для розвитку підприємства і зменшення навантаження на бюджетне фінансування”, — повідомив про причини такого рішення директор департаменту охорони здоров’я ХОВА Максим Хаустов у пояснювальній записці до проєкту рішення.

Читайте також: У Харкові не працює Інститут протезування: у ХОВА пояснили чому

Також на сесії планують внести зміни або ж затвердити низку статутів комунальних підприємств.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Липня 2023 в 09:40;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "28 липня відбудеться чергова, ХVІІІ, сесія Харківської облради".