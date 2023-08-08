8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове

52-летний харьковчанин передавал россиянам местонахождение сил ВСУ, вооружения, транспортных средств в Харькове.

26 марта 2022 года харьковчанин позвонил знакомой женщине и рассказал, что накануне сотрудник ФСБ рф интересовался у него расположением сил и техники ВСУ в Харькове, и он такую информацию передал, чтоб россияне уничтожили украинскую военную технику, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что 25 марта 2022 года мужчина по мобильному телефону общался с представителем рф, которому сообщил, где в Харькове размещаются силы и техника ВСУ (с указанием видов вооружения, транспортных средств, методов выполнения военнослужащими их задач), и предоставил эту информацию с локализацией на территории.

Фигурант неоднократно оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, а также прославлял оккупантов.

При задержании у мужчины обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступления.

Коллегия судей Киевского районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В суде харьковчанин вину не признал.