Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харьков
  •   +28°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🔴

8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове

Происшествия 18:08   08.08.2023
Оксана Якушко
8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове

52-летний харьковчанин передавал россиянам местонахождение сил ВСУ, вооружения, транспортных средств в Харькове.

26 марта 2022 года харьковчанин позвонил знакомой женщине и рассказал, что накануне сотрудник ФСБ рф интересовался у него расположением сил и техники ВСУ в Харькове, и он такую информацию передал, чтоб россияне уничтожили украинскую военную технику, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Прокуроры в суде доказали, что 25 марта 2022 года мужчина по мобильному телефону общался с представителем рф, которому сообщил, где в Харькове размещаются силы и техника ВСУ (с указанием видов вооружения, транспортных средств, методов выполнения военнослужащими их задач), и предоставил эту информацию с локализацией на территории.

Фигурант неоднократно оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, а также прославлял оккупантов.

При задержании у мужчины обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступления.

Коллегия судей Киевского районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.

В суде харьковчанин вину не признал.

Читайте также: Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
08.08.2023, 12:08
Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине
Планшет iPad взорвался и убил 11-летнюю девочку на Харьковщине
08.08.2023, 17:38

Новости по теме:

16:43
Новые буквы для станции «Киевская» в метро Харькова создал известный дизайнер
15:52
В центре Харькова остановили незаконное разрушение дома на Бурсацком спуске
14:57
Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет
14:31
Харьковский предприниматель «вел» бизнес с РФ: какую схему придумал делец
14:05
Новое оборудование за €8,5 млн. Харьковская ТЭЦ-5 готовится к зиме

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:08;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний харьковчанин передавал россиянам местонахождение сил ВСУ, вооружения, транспортных средств в Харькове. 26 марта 2022 года харьковчанин позвонил знакомой женщине…".