8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове
52-летний харьковчанин передавал россиянам местонахождение сил ВСУ, вооружения, транспортных средств в Харькове.
26 марта 2022 года харьковчанин позвонил знакомой женщине и рассказал, что накануне сотрудник ФСБ рф интересовался у него расположением сил и техники ВСУ в Харькове, и он такую информацию передал, чтоб россияне уничтожили украинскую военную технику, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Прокуроры в суде доказали, что 25 марта 2022 года мужчина по мобильному телефону общался с представителем рф, которому сообщил, где в Харькове размещаются силы и техника ВСУ (с указанием видов вооружения, транспортных средств, методов выполнения военнослужащими их задач), и предоставил эту информацию с локализацией на территории.
Фигурант неоднократно оправдывал вооруженную агрессию рф против Украины, а также прославлял оккупантов.
При задержании у мужчины обнаружили мобильный телефон с доказательствами преступления.
Коллегия судей Киевского районного суда Харькова вынесла обвинительный приговор в отношении мужчины. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы.
В суде харьковчанин вину не признал.
Читайте также: Корректировала ракетные удары РФ по Харькову: предательницу посадили на 15 лет
Новости по теме:
Вы читали новость: «8 лет за решеткой получил информатор рф, сливавший расположение ВСУ в Харькове»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 18:08;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "52-летний харьковчанин передавал россиянам местонахождение сил ВСУ, вооружения, транспортных средств в Харькове. 26 марта 2022 года харьковчанин позвонил знакомой женщине…".