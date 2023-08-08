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8 років за ґратами отримав інформатор рф, зливавший розташування ЗСУ в Харкові

Події 18:08   08.08.2023
Оксана Якушко
8 років за ґратами отримав інформатор рф, зливавший розташування ЗСУ в Харкові

52-річний харків’янин передавав росіянам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів у Харкові.

26 березня 2022 року харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням сил та техніки ЗСУ в Харкові, і він таку інформацію передав, щоб українську військову техніку знищили, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Прокурори у суді довели, що 25 березня 2022 року чоловік по мобільному телефону спілкувався із представником рф, якому повідомив, де у Харкові розміщуються сили та техніка ЗСУ (із зазначенням видів озброєння, транспортних засобів, методів виконання військовослужбовцями їхніх завдань), і надав цю інформацію з локалізацією на місцевості.

Фігурант неодноразово виправдовував збройну агресію рф проти України, а також прославляв окупантів.

При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Колегія суддів Київського районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

У суді харків’янин вину не визнав.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 18:08;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний харків’янин передавав росіянам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів у Харкові.".