8 років за ґратами отримав інформатор рф, зливавший розташування ЗСУ в Харкові

52-річний харків’янин передавав росіянам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів у Харкові.

26 березня 2022 року харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням сил та техніки ЗСУ в Харкові, і він таку інформацію передав, щоб українську військову техніку знищили, повідомила Харківська обласна прокуратура .

Прокурори у суді довели, що 25 березня 2022 року чоловік по мобільному телефону спілкувався із представником рф, якому повідомив, де у Харкові розміщуються сили та техніка ЗСУ (із зазначенням видів озброєння, транспортних засобів, методів виконання військовослужбовцями їхніх завдань), і надав цю інформацію з локалізацією на місцевості.

Фігурант неодноразово виправдовував збройну агресію рф проти України, а також прославляв окупантів.

При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.

Колегія суддів Київського районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.

У суді харків’янин вину не визнав.