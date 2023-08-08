8 років за ґратами отримав інформатор рф, зливавший розташування ЗСУ в Харкові
52-річний харків’янин передавав росіянам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів у Харкові.
26 березня 2022 року харків’янин подзвонив знайомій жінці і розповів, що напередодні співробітник фсб рф цікавився у нього розташуванням сил та техніки ЗСУ в Харкові, і він таку інформацію передав, щоб українську військову техніку знищили, повідомила Харківська обласна прокуратура .
Прокурори у суді довели, що 25 березня 2022 року чоловік по мобільному телефону спілкувався із представником рф, якому повідомив, де у Харкові розміщуються сили та техніка ЗСУ (із зазначенням видів озброєння, транспортних засобів, методів виконання військовослужбовцями їхніх завдань), і надав цю інформацію з локалізацією на місцевості.
Фігурант неодноразово виправдовував збройну агресію рф проти України, а також прославляв окупантів.
При затриманні у чоловіка виявили мобільний телефон із доказами протиправної діяльності.
Колегія суддів Київського районного суду Харкова винесла обвинувальний вирок щодо чоловіка. Йому призначено покарання у виді 8 років позбавлення волі.
У суді харків’янин вину не визнав.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 18:08;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "52-річний харків’янин передавав росіянам місцезнаходження сил ЗСУ, озброєння, транспортних засобів у Харкові.".