Адвокат з Харкова, що «злив» позиції ЗСУ росіянам, вийде на волю у вересні

Суд визнав винним адвоката з Харкова Якова Шеховцова у поширенні інформації про переміщення, рух та розташування ЗСУ (ч. 2 ст. 114-2 КК України) та призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на 2 роки 6 місяців, повідомляє ХАЦ.

Шеховцов уклав угоду про визнання винуватості з прокуратурою. Прокурор запропонував застосувати ст. 69 КК України і призначити більш м’яке покарання, а саме 2,5 роки, яке суд погодив. Це сталось з огляду на активну співпрацю з судом та щире каяття Шеховцова.

З урахуванням того, що Шеховцов перебуває в СІЗО з 22 березня 2022 року, то він має вийти на волю 22 вересня цього року.

Під час затримання Шеховцова та повідомлення йому про підозру у березні 2022 року ,мова йшла про державну зраду в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Шеховцов надавав представникам РФ відомості щодо місцезнаходження та кількості військової техніки ЗСУ у Харкові. Але потім справу перекваліфікували і в червні 2022 року до суду вже передали за ч. 2 ст. 114-2 КК України, тому що було конкретизовано, що адвокат відправив фото та інформацію своєму знайомому, який служить у лавах зс рф.

У вироку суду вказано, що 16 березня 2022 року Шеховцов, прямуючи через перехрестя вул. Льва Ландау та пр-ту Гагаріна у Харкові, почав фотографувати місця дислокації особового складу та техніки ЗСУ, укріплення, після чого передав кадри та інформацію через «Телеграм» особі «Спорник Дима». Тут вже не йшлось про те, що “Дима Спорник” – це знайомий Шеховцова, який служить у лавах зс рф.

Особа з ідентичним ім’ям та призвищем як у Шеховцова раніше працювала інспектором патрульної поліції та заступником командира відділення особистої безпеки суддів у Харкові.

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