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Охоронниця з Харкова сама запропонувала росіянам допомогти коригувати удари

Суспільство 10:00   12.06.2024
Оксана Горун
Охоронниця з Харкова сама запропонувала росіянам допомогти коригувати удари

55-річну мешканку Харкова підозрюють у держзраді та виправданні агресії РФ. Жінку затримала СБУ.

За даними слідства, харків’янка, яка працює охоронницею, сама вийшла на росіян і запропонувала свою допомогу в організації ударів по рідному місту.

У неї вилучено мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами. За даними слідства, зрадниця вийшла на ворожий телеграм-канал і запропонувала там свою допомогу у війні проти України. Серед іншого вона давала поради як воювати проти нашої держави та закликала до захоплення Харкова“, – повідомив спікер УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Щоб допомогти у руйнуванні свого міста, харків’янка збирала інформацію всіма доступними засобами: сама об’їжджала Харків у пошуках місць зосередження ЗСУ, а також наосліп випитувала дані під час розмов зі знайомими. Також вона шукала дані щодо наслідків ударів РФ по місту. Усе “здобуте” відправляла до російського телеграм-каналу, який контролюють представники спецслужб РФ.

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“Рашисти використовували це для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову, із застосуванням ракетного озброєння та керованих авіабомб”, – підкреслив Абдула.

Співробітники СБУ “вирахували” зрадницю та затримали. Нині вона в СІЗО. Їй повідомили про підозру за двома статтями КК: держзрада та “виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників”. У такий спосіб жінці загрожує довічне.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "55-річну мешканку Харкова підозрюють у держзраді та виправданні агресії РФ. Жінку затримала СБУ".