Ексзаступнику мера Куп’янська, який працював на окупантів, загрожує довічне

Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності колишньому заступнику мера Куп’янська, який під час окупації перейшов на бік ворога.

Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, 60-річний посадовець отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади. Зокрема, у червні 2022 року він уклав трудовий договір з гауляйтером Харківщини від РФ і став виконуючим обов’язки заступника голови так званої «военно-гражданской администрации Купянского района».

Зраднику окупанти довірили займатися питаннями організаційного, економічного та так званого «гуманітарного характеру». Чоловік узгоджував з представниками збройних сил РФ пересування громадян окупованими територіями району.

Крім цього, колаборант допомагав державі-агресорці створювати картинку «нормальної життєдіяльності громад на окупованих територіях». Зокрема, він контролював роботу пунктів видачі одноразової грошової допомоги у сумі 10 тисяч російських рублів. За виконання своїх обов’язків чоловік отримував 140 тис. російських рублів на місяць.

Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України.

Зраднику заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.