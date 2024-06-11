Ексзаступнику мера Куп’янська, який працював на окупантів, загрожує довічне
Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності колишньому заступнику мера Куп’янська, який під час окупації перейшов на бік ворога.
Як повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула, 60-річний посадовець отримав фейкову посаду у незаконних органах окупаційної влади. Зокрема, у червні 2022 року він уклав трудовий договір з гауляйтером Харківщини від РФ і став виконуючим обов’язки заступника голови так званої «военно-гражданской администрации Купянского района».
Зраднику окупанти довірили займатися питаннями організаційного, економічного та так званого «гуманітарного характеру». Чоловік узгоджував з представниками збройних сил РФ пересування громадян окупованими територіями району.
Крім цього, колаборант допомагав державі-агресорці створювати картинку «нормальної життєдіяльності громад на окупованих територіях». Зокрема, він контролював роботу пунктів видачі одноразової грошової допомоги у сумі 10 тисяч російських рублів. За виконання своїх обов’язків чоловік отримував 140 тис. російських рублів на місяць.
Напередодні деокупації зрадник разом з російськими військами втік з Куп’янська і наразі переховується на непідконтрольній території України.
Зраднику заочно повідомили про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану), ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
За такі злочини йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: заместитель, куп'янск, мэр, окупанти, пожизненное, рф, СБУ;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру в державній зраді та колабораційній діяльності колишньому заступнику мера Куп’янська, який під час окупації перейшов на бік ворога.".