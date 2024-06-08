Стан критичний: на мера Куп’янська Мацегору вчинили замах у РФ (відео)

ГУР повідомляє: мера-колаборанта з Куп’янська, який з перших днів повномасштабного вторгнення став працювати на окупантів, намагалися вбити в Старому Осколі у РФ.

“Куп’янський мер-колаборант Геннадій Мацегора у критичному стані. 7 червня 2024 року у місті старий оскол на росії здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ”, – поінформувала пресслужба ГУР.

Після звільнення Куп’янська Силами оборони Мацегора втік до Бєлгородської області. Там, за даними української розвідки, до нього приставили посилену охорону, яка, втім, не допомогла зраднику прожити довго та щасливо.

“Наразі московські лікарі вже другу добу поспіль намагаються завадити Мацегорі потрапити на кобзоновий концерт. Стан зрадника українського народу — критичний”, – наголосили в ГУР.

У російських соцмережах постять відео, нібито, з місця замаху на Мацегору.

Повідомляється, що його розстріляли. Зараз колаборант у лікарні в Москві. Після того, як він втік з України колишній мер був керівником фізкультурно-оздоровчого комплексу “Георгиевский” в російському Старому Осколі.

Нагадаємо, 27 лютого 2022 року мер Куп’янська Геннадій Мацегора виклав у соцмережах звернення, в якому заявив про те, що пішов на співпрацю з окупантами. До вечора проти зрадника порушили кримінальну справу за посягання на територіальну цілісність України та державну зраду.