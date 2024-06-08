Состояние критическое: на мэра Купянска Мацегору совершили покушение (видео)
ГУР сообщает: мэра-коллаборанта Купянска, который с первых дней полномасштабного вторжения стал работать на оккупантов, пытались убить в Старом Осколе в РФ.
«Купянский мэр-коллаборант Геннадий Мацегора в критическом состоянии. 7 июня 2024 года в городе старый оскол на россии совершено покушение на предателя Украины Геннадия Мацегору, занимавшего должность городского головы Купянска Харьковской области от партии ОПЗЖ», — проинформировала пресс-служба ГУР.
После освобождения Купянска Силами обороны Мацегора сбежал в Белгородскую область. Там, по данным украинской разведки, к нему приставили усиленную охрану, которая не помогла предателю прожить долго и счастливо.
«В настоящее время московские врачи уже вторые сутки пытаются помешать Мацегоре попасть на кобзоновый концерт. Состояние предателя украинского народа — критическое», — подчеркнули в ГУР.
В российских соцсетях постят видео, якобы, с места покушения на Мацегору.
Видео: соцсети
Сообщается, что его расстреляли. Сейчас коллаборант в больнице в Москве. После того как он сбежал из Украины, бывший мэр был руководителем физкультурно-оздоровительного комплекса «Георгиевский» в российском Старом Осколе.
Напомним, 27 февраля 2022 года мэр Купянска Геннадий Мацегора выложил в соцсетях обращение, в котором заявил о том, что пошел на сотрудничество с оккупантами. К вечеру против предателя возбудили уголовное дело за посягательство на территориальную целостность Украины и государственную измену.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: ГУР, колаборант, коллаборант, купянск, мацегора, покушение;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2024 в 19:06;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ГУР сообщает: мэра-коллаборанта Купянска, который с первых дней полномасштабного вторжения стал работать на оккупантов, пытались убить в Старом Осколе в РФ".