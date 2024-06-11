Экс-заместителю мэра Купянска, работавшему на оккупантов, грозит пожизненное
Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшему заместителю мэра Купянска, который во время оккупации перешел на сторону врага.
Как сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула, 60-летний чиновник получил фейковую должность в незаконных органах оккупационных властей. В частности, в июне 2022 года он заключил трудовой договор с гауляйтером Харьковщины от РФ и стал исполняющим обязанности заместителя председателя так называемой «военно-гражданской администрации Купянского района».
Предателю оккупанты доверили заниматься вопросами организационного, экономического и так называемого «гуманитарного характера». Мужчина согласовывал с представителями ВС РФ передвижение граждан оккупированными территориями района.
Кроме того, коллаборант помогал государству-агрессору создавать картинку «нормальной жизнедеятельности громад на оккупированных территориях». В частности, он контролировал работу пунктов выдачи единоразового пособия на сумму 10 тысяч российских рублей. За исполнение своих обязанностей мужчина получал 140 тыс. российских рублей в месяц.
Накануне деоккупации предатель вместе с российскими войсками сбежал из Купянска и скрывается на неподконтрольной территории Украины.
Предателю заочно сообщили о подозрении о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения), ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).
За такие преступления ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: заместитель, купянск, мэр, оккупанты, окупанти, пожизненное, рф, СБУ;
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- • Дата публикации материала: 11 июня 2024 в 11:30;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в государственной измене и коллаборационной деятельности бывшему заместителю мэра Купянска, который во время оккупации перешел на сторону врага.".