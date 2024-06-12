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Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары

Общество 10:00   12.06.2024
Оксана Горун
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары

55-летнюю жительницу Харькова подозревают в госизмене и оправдании агрессии РФ. Женщину задержала СБУ.

По данным следствия, харьковчанка, работающая охранницей, сама вышла на россиян и предложила свою помощь в организации ударов по родному городу.

«У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами. По данным следствия, предательница вышла на вражеский telegram-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы, как воевать против нашего государства и призвала к захвату Харькова», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Чтобы помочь в разрушении своего города, харьковчанка собирала информацию всеми доступными средствами: сама объезжала Харьков в поисках мест сосредоточения ВСУ, а также «в темную» выспрашивала данные во время разговоров со знакомыми. Также она искала данные о последствиях ударов РФ по городу. Все «добытое» отправляла в российский telegram-канал, который контролируют представители спецслужб РФ.

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«Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб», — подчеркнул Абдула.

Сотрудники СБУ «вычислили» предательницу и задержали. Сейчас она в СИЗО. Ей сообщили о подозрении по двум статьям УК: госизмена и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Таким образом женщине грозит пожизненное.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:00;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летнюю жительницу Харькова подозревают в госизмене и оправдании агрессии РФ. Женщину задержала СБУ".