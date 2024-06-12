Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
55-летнюю жительницу Харькова подозревают в госизмене и оправдании агрессии РФ. Женщину задержала СБУ.
По данным следствия, харьковчанка, работающая охранницей, сама вышла на россиян и предложила свою помощь в организации ударов по родному городу.
«У нее изъят мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами. По данным следствия, предательница вышла на вражеский telegram-канал и предложила там свою помощь в войне против Украины. Среди прочего она давала советы, как воевать против нашего государства и призвала к захвату Харькова», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Чтобы помочь в разрушении своего города, харьковчанка собирала информацию всеми доступными средствами: сама объезжала Харьков в поисках мест сосредоточения ВСУ, а также «в темную» выспрашивала данные во время разговоров со знакомыми. Также она искала данные о последствиях ударов РФ по городу. Все «добытое» отправляла в российский telegram-канал, который контролируют представители спецслужб РФ.
Читайте также: Экс-заместителю мэра Купянска, работавшему на оккупантов, грозит пожизненное
«Рашисты использовали это для подготовки новых и корректировки повторных ударов по Харькову с применением ракетного вооружения и управляемых авиабомб», — подчеркнул Абдула.
Сотрудники СБУ «вычислили» предательницу и задержали. Сейчас она в СИЗО. Ей сообщили о подозрении по двум статьям УК: госизмена и «оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников». Таким образом женщине грозит пожизненное.
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: абдула, задержали, наводчица, подозрение, СБУ;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 12 июня 2024 в 10:00;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "55-летнюю жительницу Харькова подозревают в госизмене и оправдании агрессии РФ. Женщину задержала СБУ".