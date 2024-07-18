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Адвокат из Харькова, «сливший» РФ позиции ВСУ, выйдет на свободу в сентябре

Общество 13:43   18.07.2024
Оксана Якушко
Адвокат из Харькова, «сливший» РФ позиции ВСУ, выйдет на свободу в сентябре Изображение: ХАЦ

Суд признал виновным адвоката из Харькова Якова Шеховцова в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, сообщает ХАЦ.

Шеховцов заключил соглашение о признании виновности с прокуратурой. Прокурор предложил назначить более мягкое наказание, а именно 2,5 года, которое суд согласовал. Это произошло, учитывая активное сотрудничество с судом и искреннее раскаяние Шеховцова.

С учетом того, что Шеховцов находится в СИЗО с 22 марта 2022 года, он должен выйти на свободу 22 сентября этого года.

Во время задержания Шеховцова и сообщения ему о подозрении в марте 2022 года речь шла о государственной измене в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Шеховцов предоставлял представителям РФ сведения о местонахождении и количестве военной техники ВСУ в Харькове. Но потом дело переквалифицировали, и в июне 2022 года в суд уже передали по ч. 2 ст. 114-2 УК Украины, потому что было конкретизировано, что адвокат отправил фото и информацию своему знакомому, который служит в армии РФ.

В приговоре суда говорится, что 16 марта 2022 года Шеховцов, направляясь через перекресток ул. Льва Ландау и пр-та Гагарина в Харькове сфотографировал места дислокации личного состава и техники ВСУ, укрепления, после чего передал кадры и информацию через «Телеграмм» лицу «Спорник Дима». Здесь уже не говорилось, что «Дима Спорник» — это знакомый Шеховцова, который служит в армии РФ.

Особа с идентичным именем и фамилией, как у Шеховцова, ранее работала инспектором патрульной полиции и заместителем командира отделения личной безопасности судей в Харькове.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 18 июля 2024 в 13:43;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Суд признал виновным адвоката из Харькова Якова Шеховцова в распространении информации о перемещении, движении и расположении ВСУ (ч. 2 ст. 114-2 УК Украины) и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев, сообщает ХАЦ.".