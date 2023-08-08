На Харьковщине прокуроры подали в суд на предприятия из-за укрытия
В Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании восьми укрытий на балансе предприятий.
Речь идет о восьми защитных сооружениях, расположенных в Богодухове, Валках и Золочеве. Указанные укрытия суммарно рассчитаны более чем на тысячу человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
«Установлено, что некоторые укрытия не снабжены системами пожарной автоматики и сигнализацией, а первичные средства пожаротушения отсутствуют. Системы водоснабжения, канализации и отопления защитного сооружения также находятся в неположенном техническом состоянии», – добавили в прокуратуре.
Правоохранители составили соответствующие предписания, однако предприятия так и не устранили нарушения.
В связи с этим, прокуратура направила в суд восемь исков.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 11:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании восьми укрытий на балансе предприятий.".