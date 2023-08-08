На Харьковщине прокуроры подали в суд на предприятия из-за укрытия

В Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании восьми укрытий на балансе предприятий.

Речь идет о восьми защитных сооружениях, расположенных в Богодухове, Валках и Золочеве. Указанные укрытия суммарно рассчитаны более чем на тысячу человек, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Установлено, что некоторые укрытия не снабжены системами пожарной автоматики и сигнализацией, а первичные средства пожаротушения отсутствуют. Системы водоснабжения, канализации и отопления защитного сооружения также находятся в неположенном техническом состоянии», – добавили в прокуратуре.

Правоохранители составили соответствующие предписания, однако предприятия так и не устранили нарушения.

В связи с этим, прокуратура направила в суд восемь исков.

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