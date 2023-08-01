Привести в порядок укрытия в двух лицеях на Харьковщине требуют через суд

В Красноградском районе Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании укрытий на балансе лицеев. Руководители образовательных учреждений после проверки не привели убежища в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.

Работники ГСЧС установили, что укрытия не обеспечены системами пожарной автоматики и сигнализацией, а первичные средства пожаротушения отсутствуют, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.

Как говорится в публикации, органы контроля составили предписания, однако учебные заведения так и не устранили нарушения, не организовали безопасное пребывание людей в укрытиях и не привели их в надлежащее состояние.

В связи с этим прокуратура направила в суд два исковых заявления. Харьковский окружной административный суд открыл производство.