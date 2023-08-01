Привести в порядок укрытия в двух лицеях на Харьковщине требуют через суд
В Красноградском районе Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании укрытий на балансе лицеев. Руководители образовательных учреждений после проверки не привели убежища в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.
Работники ГСЧС установили, что укрытия не обеспечены системами пожарной автоматики и сигнализацией, а первичные средства пожаротушения отсутствуют, сообщают в пресс-службе Харьковской облпрокуратуры.
Как говорится в публикации, органы контроля составили предписания, однако учебные заведения так и не устранили нарушения, не организовали безопасное пребывание людей в укрытиях и не привели их в надлежащее состояние.
В связи с этим прокуратура направила в суд два исковых заявления. Харьковский окружной административный суд открыл производство.
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- • Дата публикации материала: 1 августа 2023 в 11:09;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Красноградском районе Харьковской области специалисты выявили нарушения в содержании укрытий на балансе лицеев. Руководители образовательных учреждений после проверки не привели убежища в порядок, поэтому прокуратура обратилась в суд.".