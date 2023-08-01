Привести до ладу укриття у двох ліцеях на Харківщині вимагають через суд
У Красноградському районі Харківської області фахівці виявили порушення в утриманні укриттів на балансі ліцеїв. Керівники освітніх установ після перевірки не привели сховища до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.
Працівники ДСНС встановили, що укриття не забезпечені системами пожежної автоматики та сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні, повідомляють у пресслужбі Харківської облпрокуратури.
Як йдеться у публікації, органи контролю склали приписи, проте навчальні заклади так і не усунули порушення, не організували безпечне перебування людей в укриттях та не привели їх у належний стан.
У зв’язку з цим прокуратура направила до суду дві позовні заяви. Харківський окружний адміністративний суд відкрив провадження.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Серпня 2023 в 11:09;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Красноградському районі Харківської області фахівці виявили порушення в утриманні укриттів на балансі ліцеїв. Керівники освітніх установ після перевірки не привели сховища до ладу, тому прокуратура звернулася до суду.".