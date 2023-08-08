На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття

В Харківській області фахівці виявили порушення в утриманні вісьмох укриттів на балансі підприємств.

Йдеться про вісім захисних споруд, розташованих у Богодухові, Валках та Золочеві. Зазначені укриття сумарно розраховані на понад тисячу людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що деякі укриття не забезпечені системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні. Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці склали відповідні приписи, однак підприємства так і не усунули порушення.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду вісім позовних заяв.

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