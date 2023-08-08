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На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття

Суспільство 11:43   08.08.2023
Вікторія Яковенко
На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття Фото: Харківська обласна прокуратура

В Харківській області фахівці виявили порушення в утриманні вісьмох укриттів на балансі підприємств.

Йдеться про вісім захисних споруд, розташованих у Богодухові, Валках та Золочеві. Зазначені укриття сумарно розраховані на понад тисячу людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

«Встановлено, що деякі укриття не забезпечені системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні. Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані», – додали в прокуратурі.

Правоохоронці склали відповідні приписи, однак підприємства так і не усунули порушення.

У зв’язку з цим прокуратура направила до суду вісім позовних заяв.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області фахівці виявили порушення в утриманні вісьмох укриттів на балансі підприємств.".