На Харківщині прокурори подали в суд на підприємства через укриття
Фото: Харківська обласна прокуратура
В Харківській області фахівці виявили порушення в утриманні вісьмох укриттів на балансі підприємств.
Йдеться про вісім захисних споруд, розташованих у Богодухові, Валках та Золочеві. Зазначені укриття сумарно розраховані на понад тисячу людей, повідомили в Харківській обласній прокуратурі.
«Встановлено, що деякі укриття не забезпечені системами пожежної автоматики і сигналізацією, а первинні засоби пожежогасіння відсутні. Системи водопостачання, каналізації і опалення захисної споруди також перебувають у неналежному технічному стані», – додали в прокуратурі.
Правоохоронці склали відповідні приписи, однак підприємства так і не усунули порушення.
У зв’язку з цим прокуратура направила до суду вісім позовних заяв.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 11:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В Харківській області фахівці виявили порушення в утриманні вісьмох укриттів на балансі підприємств.".