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Враг вновь бьет КАБами по Купянскому району Харьковщины — Мельник

Происшествия 22:43   08.08.2023
Елена Нагорная
Враг вновь бьет КАБами по Купянскому району Харьковщины — Мельник

Армия РФ снова наносит удары по Купянскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Предварительно, для этого террористы в очередной раз применяют управляемые авиабомбы. Находитесь в укрытиях!» — призывает Мельник.

Об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также угрозе применения авиационного вооружения ранее сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

Напомним, около 19:45 7 августа оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Погибли 45-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.

Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 22:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ снова наносит удары по Купянскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".