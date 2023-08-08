Враг вновь бьет КАБами по Купянскому району Харьковщины — Мельник
Армия РФ снова наносит удары по Купянскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Предварительно, для этого террористы в очередной раз применяют управляемые авиабомбы. Находитесь в укрытиях!» — призывает Мельник.
Об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также угрозе применения авиационного вооружения ранее сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Напомним, около 19:45 7 августа оккупанты ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка Купянского района. Погибли 45-летняя женщина и двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 22:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ снова наносит удары по Купянскому району, сообщает начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.".