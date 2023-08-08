Ворог знову б’є КАБами по Куп’янському району Харківщини – Мельник

Армія РФ знову завдає ударів по Куп’янському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Попередньо, для цього терористи вчергове застосовують керовані авіабомби. Перебувайте в укриттях!” – закликає Мельник.

Про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційного озброєння раніше повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Нагадаємо, близько 19:45 7 серпня окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Загинули 45-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 та 52 років.