Ворог знову б’є КАБами по Куп’янському району Харківщини – Мельник
Армія РФ знову завдає ударів по Куп’янському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Попередньо, для цього терористи вчергове застосовують керовані авіабомби. Перебувайте в укриттях!” – закликає Мельник.
Про активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках, а також загрозу застосування авіаційного озброєння раніше повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.
Нагадаємо, близько 19:45 7 серпня окупанти вдарили чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка Куп’янського району. Загинули 45-річна жінка та двоє чоловіків віком 65 та 52 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 22:43;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ знову завдає ударів по Куп’янському району, повідомляє начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.".