У ЗСУ прокоментували авіаудар по Куп’янщині: кількість загиблих зросла (фото)

Станом на 13:18 кількість загиблих внаслідок удару чотирма керованими авіабомбами по селу Кругляківка на Харківщині зросла до трьох: загинули 45-річна жінка, двоє чоловіків віком 65 та 52 років.

Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

«Коли на місце приїхали правоохоронці та працівники ДСНС, окупанти знову обстріляли село. Попередньо, з РСЗВ. Травмовано двох поліцейських віком 21 та 24 роки і двох рятувальників віком 22 та 46 років. Пошкоджено та частково зруйновано низку житлових будинків», – додали правоохоронці.

Слідчі розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 ККУ).

«Це бажання зламати нашу волю до спротиву, бажання показати свою таку безжальність, бажання показати, що вони не зупиняться ні перед чим. Тим паче, що наближається річниця харківської вдалої операції, яка дуже принизила їх і каскадно обвалила всю їхню оборону. Вони прагнуть реваншу понад все. Проте помилилися в головному розрахунку, що це веде до зовсім зворотних подій», – прокоментував обстріл Кругляківки речник Східного угрупування ЗСУ Сергій Череватий в етері нацмарафону.