Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харьков
  •   +27°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🟢

В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло

Происшествия 13:32   08.08.2023
Виктория Яковенко
В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло Фото: Харьковская областная прокуратура

По состоянию на 13:18 количество погибших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка на Харьковщине возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Когда на место приехали правоохранители и работники ГСЧС, оккупанты снова обстреляли село. Предварительно, с РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет. Повреждены и частично разрушены ряд жилых домов», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

«Это желание сломить нашу волю к сопротивлению, желание показать свою такую безжалостность, желание показать, что они не остановятся ни перед чем. Тем более что приближается годовщина харьковской удачной операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего. Однако ошиблись в главном расчете, что это ведет к совершенно обратным событиям», — прокомментировал обстрел Кругляковки спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона.

01 02 03 04

06
Фото: Харьковская областная прокуратура

Читайте также: Удар четырьмя КАБами по Харьковщине: Синегубов сообщил, что с пострадавшими

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
Синегубов: РФ продолжает штурмовать на Купянщине, но жители неохотно уезжают
08.08.2023, 12:08
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло
В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло
08.08.2023, 13:32

Новости по теме:

12:59
ГСЧС показали последствия обстрела Казачьей Лопани, подробности от Синегубова
11:43
На Харьковщине прокуроры подали в суд на предприятия из-за укрытия
11:17
На Харьковщине правоохранитель насмерть сбил подростка: дело расследует ГБР
10:02
За убийство родителей харьковчанин сядет на 13 лет
22:22
Двое спасателей и следователь ранены во время повторного обстрела Харьковщины

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 13:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 13:18 количество погибших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка на Харьковщине возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.".