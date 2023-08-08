В ВСУ прокомментировали авиаудар по Купянщине: количество погибших возросло

По состоянию на 13:18 количество погибших в результате удара четырьмя управляемыми авиабомбами по селу Кругляковка на Харьковщине возросло до трех: погибли 45-летняя женщина, двое мужчин в возрасте 65 и 52 лет.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«Когда на место приехали правоохранители и работники ГСЧС, оккупанты снова обстреляли село. Предварительно, с РСЗО. Травмированы двое полицейских в возрасте 21 и 24 года и два спасателя в возрасте 22 и 46 лет. Повреждены и частично разрушены ряд жилых домов», — добавили правоохранители.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УКУ).

«Это желание сломить нашу волю к сопротивлению, желание показать свою такую безжалостность, желание показать, что они не остановятся ни перед чем. Тем более что приближается годовщина харьковской удачной операции, которая очень унизила их и каскадно обрушила всю их оборону. Они стремятся к реваншу превыше всего. Однако ошиблись в главном расчете, что это ведет к совершенно обратным событиям», — прокомментировал обстрел Кругляковки спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в эфире нацмарафона.