На Харьковщине волонтер и чиновник «наварили» на гуманитарке 300 тыс грн

За махинации с «гуманитарными» средствами будут судить чиновника и волонтера с Изюмщины.

«В марте прошлого года волонтер и начальник финансового отдела одного из поселковых советов Изюмского района разработали схему завладения бюджетными средствами путем завышения стоимости продуктов питания и их фактической недопоставки в ходе закупки через фиктивное предприятие», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Чиновник организовал заключение договоров на закупку гуманитарных товаров между отделом образования поселкового совета и фиктивной фирмой на сумму более миллиона гривен.

«Для реализации указанной схемы он склонил к подписанию договоров на поставку продуктов питания с подставным предприятием начальника отдела образования указанного поселкового совета, который не был осведомлен о преступных планах соучастников», — добавили в прокуратуре.

А волонтер подыскал другое предприятие реального сектора экономики, закупил у него продукты для населения по значительно более низкой цене и поставил их в поселковый совет в значительно меньшем количестве, чем указано в документах. Остаток бюджетных средств на сумму почти 300 тысяч гривен был легализован через другое предприятие на его личный счет в виде финансовой помощи.

Волонтеру инкриминируют пособничество в завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 УКУ), во владении и распоряжении имуществом, в отношении которого фактически обстоятельства свидетельствуют о его получении преступным путем, в том числе осуществлении финансовых операций и совершении действий, направленных на сокрытие, маскировку происхождения такого имущества лицом, знавшим, что такое имущество прямо и полностью получено преступным путем, совершенным по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст.209 УКУ), и в использовании заведомо подложных документов, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 УКУ).

Чиновник обвиняется в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения, и использовании заведомо подложных документов, совершенное по предварительному сговору группой лиц (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст.358 УКУ).

Начальника отдела образования будут судить по факту служебной халатности (ч. 1 ст. 367 УКУ).