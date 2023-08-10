На Харківщині волонтер та чиновник «наварили» на гуманітарці 300 тис грн

За оборудку з «гуманітарними» коштами судитимуть посадовця та волонтера з Ізюмщини.

«У березні минулого року волонтер та начальник фінансового відділу однієї із селищних рад Ізюмського району розробили схему заволодіння бюджетними коштами шляхом завищення вартості продуктів харчування та їх фактичної недопоставки у ході закупівлі через фіктивне підприємство», – повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Посадовець організував укладення договорів на закупівлю гуманітарних товарів між відділом освіти селищної ради та фіктивною фірмою на суму понад мільйон гривень.

«Для реалізації вказаної схеми він схилив до підписання договорів на поставку продуктів харчування з підставним підприємством начальника відділу освіти вказаної селищної ради, яка не була обізнана про злочинні плани співучасників», – додали в прокуратурі.

А волонтер підшукав інше підприємство реального сектору економіки, закупив у нього продукти для населення за значно нижчою ціною та поставив їх до селищної ради в значно меншій кількості, ніж вказано в документах. Залишок бюджетних коштів у сумі майже 300 тисяч гривень був легалізований через інше підприємство на його особистий рахунок у вигляді фінансової допомоги.

Волонтеру інкримінують пособництво у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 ККУ), у володінні та розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій та вчиненні дій, спрямованих на приховування, маскування походження такого майна особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 209 ККУ), та у використанні завідомо підроблених документів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України).

Посадовець обвинувачується у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненому за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану, та використанні завідомо підроблених документів, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 358 ККУ).

Начальника відділу освіти судитимуть за фактом службової недбалості (ч. 1 ст. 367 КК України).