Через суд отменили разрешение на добычу сланцевого газа на Харьковщине

Харьковская областная прокуратура три года судилась с газодобывающей компанией касательно добычи сланцевого газа.

По данным прокуратуры, одно из предприятий на территории Харьковской области по результатам аукциона от Госгеонедр получило разрешение на пользование недрами.

«Вместе с этим органами прокуратуры установлено, что данное разрешение на пользование недрами выдано и получено с нарушением закона. В частности, Антимонопольным комитетом признаны действия по продаже специального разрешения антиконкурентными и нарушившими требования Закона Украины «О защите экономической конкуренции», а именно в ходе аукциона допущен сговор участников с целью искажения его результатов», — отметили правоохранители.

Хозяйственный суд Киева признал недействительными разрешительные документы на пользование участком недр общей площадью 108,8 кв. км, балансовые запасы которых составляют 0,44 млрд. куб. м сланцевого газа в Харьковской области. Недействительными признали и заключенные соглашения, позволяющие использовать участок недр, а также непосредственно сами результаты аукциона.

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