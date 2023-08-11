Через суд скасували дозвіл на видобуток сланцевого газу на Харківщині

Харківська обласна прокуратура три роки судилася з газодобувною компанію щодо видобутку сланцевого газу.

За даними прокуратури, одне із підприємств на території Харківської області за результатами аукціону від Держгеонадр отримало дозвіл на користування надрами.

«Разом з цим, органами прокуратури встановлено, що даний дозвіл на користування надрами видано та отримано із порушенням закону. Зокрема, Антимонопольним комітетом визнано дії з продажу спеціального дозволу антиконкурентними та такими, що порушили вимоги Закону України «Про захист економічної конкуренції», а саме в ході аукціону допущено змову учасників з метою спотворення його результатів», – зазначили правоохоронці.

Господарський суд Києва визнав недійсними дозвільні документи на користування ділянкою надр загальною площею 108,8 кв. км, балансові запаси яких складають 0,44 млрд куб. м сланцевого газу на Харківщині. Недійсними визнав й укладені угоди, що надавали можливість використовувати ділянку надр, а також безпосередньо самі результати аукціону.

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