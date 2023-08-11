Харьковские воины уничтожили вражескую БМП за 100 тыс долларов (видео)

В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночным дроном ликвидировала российскую БМП вместе с десантом.

Видео точной работы воинов опубликовал командир роты Юрий Федоренко. По его словам, уничтожили военную технику РФ за 100 тыс долларов.

«Рота уничтожила российскую БМП-1, вооруженную пушкой 73 мм и ПТРК «Малютка», с 3 людьми экипажа и 8 — десанта. Ликвидация была осуществлена с помощью ночного дрона со сбросом», — написал Федоренко.