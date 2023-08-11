Харьковские воины уничтожили вражескую БМП за 100 тыс долларов (видео)
В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночным дроном ликвидировала российскую БМП вместе с десантом.
Видео точной работы воинов опубликовал командир роты Юрий Федоренко. По его словам, уничтожили военную технику РФ за 100 тыс долларов.
«Рота уничтожила российскую БМП-1, вооруженную пушкой 73 мм и ПТРК «Малютка», с 3 людьми экипажа и 8 — десанта. Ликвидация была осуществлена с помощью ночного дрона со сбросом», — написал Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 14:26;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночным дроном ликвидировала российскую БМП вместе с десантом.".