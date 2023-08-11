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Харьковские воины уничтожили вражескую БМП за 100 тыс долларов (видео)

Общество 14:26   11.08.2023
Виктория Яковенко
Харьковские воины уничтожили вражескую БМП за 100 тыс долларов (видео)

В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночным дроном ликвидировала российскую БМП вместе с десантом.

Видео точной работы воинов опубликовал командир роты Юрий Федоренко. По его словам, уничтожили военную технику РФ за 100 тыс долларов.

«Рота уничтожила российскую БМП-1, вооруженную пушкой 73 мм и ПТРК «Малютка», с 3 людьми экипажа и 8 — десанта. Ликвидация была осуществлена с помощью ночного дрона со сбросом», — написал Федоренко.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 11 августа 2023 в 14:26;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Луганской области рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92-й ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко ночным дроном ликвидировала российскую БМП вместе с десантом.".