Харьковская 92 ОМБр передала «взрывной привет» оккупантам (видео)

Дрон 92 ОМБр уничтожил российский «КАМАЗ» с личным составом на Луганщине.

«Передали взрывной привет оккупантам», — прокомментировал удар по врагу командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.

Он отметил, что вражеский грузовик с личным составам подбили с помощью FPV-дрона в Луганской области.

«Наши FPV-пилоты имеют высокий уровень подготовки, поэтому метко поражают даже движущиеся цели», — отметил Федоренко.