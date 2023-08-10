Харьковская 92 ОМБр передала «взрывной привет» оккупантам (видео)
Фото: Facebook 92 ОМБр
Дрон 92 ОМБр уничтожил российский «КАМАЗ» с личным составом на Луганщине.
«Передали взрывной привет оккупантам», — прокомментировал удар по врагу командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 ОМБр им. кошевого атамана Ивана Сирко Юрий Федоренко.
Он отметил, что вражеский грузовик с личным составам подбили с помощью FPV-дрона в Луганской области.
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«Наши FPV-пилоты имеют высокий уровень подготовки, поэтому метко поражают даже движущиеся цели», — отметил Федоренко.
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- • Дата публикации материала: 10 августа 2023 в 09:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дрон 92 ОМБр уничтожил российский «КАМАЗ» с личным составом на Луганщине".