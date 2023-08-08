ВСУ уничтожили командный пункт врага на Харьковщине — обозреватель
7 августа ВСУ успешно ударили по оккупантам в районе Гряниковки (под Двуречной), сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
«В районе Гряниковки был уничтожен российский командный пункт. Думаю, в ближайшие сутки узнаем, что за офицерская шелупонь там находилось на момент меткого и неотвратимого прилета от артиллерии СОУ. Ну и как вам «наступление» на Купянск, олени?» — написал Коваленко в telegram.
Отметим, что после безуспешной попытки прорваться в сторону Боровой армия РФ перенесла свои усилия севернее — в сторону Купянска и Двуречной. По информации Генштаба, за прошедшие сутки оккупанты атаковали в районах Синьковки и Ивановки. Военный обозреватель Константин Машовец считает, что эти действия вполне вписываются в знаменитый «большой план генерала Герасимова». Однако реализация плана оккупантам пока дается с весьма сомнительным успехом.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 08:21;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "7 августа ВСУ успешно ударили по оккупантам в районе Гряниковки (под Двуречной), сообщил военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко".