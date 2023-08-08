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ЗСУ знищили командний пункт ворога на Харківщині – оглядач

Події 08:21   08.08.2023
Оксана Горун
ЗСУ знищили командний пункт ворога на Харківщині – оглядач Ілюстрація: мапа DeepState

7 серпня ЗСУ успішно вдарили по окупантах у районі Гряниківки (під Дворічною), повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко.

“У районі Гряниківки було знищено російський командний пункт. Думаю, найближчої доби дізнаємося, що за офіцерська шелупонь там знаходилося на момент влучного та невідворотного прильоту від артилерії СОУ. Ну і як вам “наступ” на Куп’янськ, олені?” написав Коваленко у телеграмі.

Зазначимо, що після безрезультатної спроби прорватися в бік Борової армія РФ перенесла свої зусилля на північ – у бік Куп’янська та Дворічної. За інформацією Генштабу, минулої доби окупанти атакували в районах Синьківки та Іванівки. Військовий оглядач Костянтин Машовець вважає, що ці дії цілком вписуються в знаменитий “великий план генерала Герасимова”. Однак реалізація плану окупантам поки що дається з сумнівним успіхом.

Читайте також:  Машовець про ситуацію на Куп’янському напрямку: вирішили прориватися до Куп’янська

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 08:21;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "7 серпня ЗСУ успішно вдарили по окупантах у районі Гряниківки (під Дворічною), повідомив військово-політичний оглядач групи “Інформаційний спротив” Олександр Коваленко".