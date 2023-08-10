Харківська 92 ОМБр передала “вибуховий привіт” окупантам (відео)
Фото: фейсбук 92 ОМБр
Дрон 92 ОМБр знищив російський “КАМАЗ” з особовим складом на Луганщині.
“Передали вибуховий привіт окупантам”, – прокоментував удар по ворогові командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.
Він зазначив, що ворожу вантажівку з особовим складом підбили за допомогою FPV-дрону в Луганській області.
Читайте також: ЗСУ знищили командний пункт ворога на Харківщині – оглядач
“Наші FPV-пілоти мають високий рівень підготовки, тому влучно вражають навіть цілі, що рухаються”, – зазначив Федоренко.
Популярно
Новини за темою:
Ви читали новину: «Харківська 92 ОМБр передала “вибуховий привіт” окупантам (відео)»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 09:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрон 92 ОМБр знищив російський “КАМАЗ” з особовим складом на Луганщині".