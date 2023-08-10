Харківська 92 ОМБр передала “вибуховий привіт” окупантам (відео)

Дрон 92 ОМБр знищив російський “КАМАЗ” з особовим складом на Луганщині.

“Передали вибуховий привіт окупантам”, – прокоментував удар по ворогові командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Він зазначив, що ворожу вантажівку з особовим складом підбили за допомогою FPV-дрону в Луганській області.

“Наші FPV-пілоти мають високий рівень підготовки, тому влучно вражають навіть цілі, що рухаються”, – зазначив Федоренко.