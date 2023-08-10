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Харківська 92 ОМБр передала “вибуховий привіт” окупантам (відео)

Події 09:44   10.08.2023
Оксана Горун
Харківська 92 ОМБр передала “вибуховий привіт” окупантам (відео) Фото: фейсбук 92 ОМБр

Дрон 92 ОМБр знищив російський “КАМАЗ” з особовим складом на Луганщині.

“Передали вибуховий привіт окупантам”, – прокоментував удар по ворогові командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

Він зазначив, що ворожу вантажівку з особовим складом підбили за допомогою FPV-дрону в Луганській області.

Читайте також: ЗСУ знищили командний пункт ворога на Харківщині – оглядач

“Наші FPV-пілоти мають високий рівень підготовки, тому влучно вражають навіть цілі, що рухаються”, – зазначив Федоренко.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Серпня 2023 в 09:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дрон 92 ОМБр знищив російський “КАМАЗ” з особовим складом на Луганщині".