Харківські воїни знищили ворожу БМП за 100 тис доларів (відео)
На Луганщині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка нічним дроном ліквідувала російську БМП разом з десантом.
Відео влучної роботи воїнів опублікував командир роти Юрій Федоренко. За його словами, знищили військову техніку РФ за 100 тис доларів.
«Рота знищила російську БМП-1, озброєну гарматою 73 мм та ПТРК «Малютка», з 3 особами екіпажу та 8 особами десанту. Ліквідація була здійснена за допомогою нічного дрона зі скидом», – написав Федоренко.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 14:26;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Луганщині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка нічним дроном ліквідувала російську БМП разом з десантом.".