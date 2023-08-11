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Харківські воїни знищили ворожу БМП за 100 тис доларів (відео)

Суспільство 14:26   11.08.2023
Вікторія Яковенко
Харківські воїни знищили ворожу БМП за 100 тис доларів (відео)

На Луганщині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка нічним дроном ліквідувала російську БМП разом з десантом.

Відео влучної роботи воїнів опублікував командир роти Юрій Федоренко. За його словами, знищили військову техніку РФ за 100 тис доларів.

«Рота знищила російську БМП-1, озброєну гарматою 73 мм та ПТРК «Малютка», з 3 особами екіпажу та 8 особами десанту. Ліквідація була здійснена за допомогою нічного дрона зі скидом», – написав Федоренко.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 11 Серпня 2023 в 14:26;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Луганщині рота ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахіллес» 92-ї ОМБр ім. кошового отамана Івана Сірка нічним дроном ліквідувала російську БМП разом з десантом.".