В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску
Фото: «Деколонизация. Украина»
На улице Скрипника демонтировали мемориальную доску в честь батальона советской армии.
«Количество «совкового кринжа» на улицах Харькова уменьшается», – написали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».
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- • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 13:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Скрипника демонтировали мемориальную доску в честь батальона советской армии.".