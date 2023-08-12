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В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску

Общество 13:42   12.08.2023
Виктория Яковенко
В центре Харькова убрали очередную советскую мемориальную доску Фото: «Деколонизация. Украина»

На улице Скрипника демонтировали мемориальную доску в честь батальона советской армии.

«Количество «совкового кринжа» на улицах Харькова уменьшается», – написали в Telegram-канале «Деколонизация. Украина».

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 12 августа 2023 в 13:42;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На улице Скрипника демонтировали мемориальную доску в честь батальона советской армии.".