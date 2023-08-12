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У центрі Харкові прибрали чергову радянську меморіальну дошку

Суспільство 13:42   12.08.2023
Вікторія Яковенко
У центрі Харкові прибрали чергову радянську меморіальну дошку Фото: “Деколонізація. Україна”

На вулиці Скрипника демонтували меморіальну дошку на честь батальйону радянської армії.

«Кількість «совкової крінжі» на вулицях Харкова зменшується», – написали в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 13:42;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Скрипника демонтували меморіальну дошку на честь батальйону радянської армії.".