У центрі Харкові прибрали чергову радянську меморіальну дошку
Фото: “Деколонізація. Україна”
На вулиці Скрипника демонтували меморіальну дошку на честь батальйону радянської армії.
«Кількість «совкової крінжі» на вулицях Харкова зменшується», – написали в Telegram-каналі «Деколонізація. Україна».
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Серпня 2023 в 13:42;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На вулиці Скрипника демонтували меморіальну дошку на честь батальйону радянської армії.".