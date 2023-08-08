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Харків очистили від мапи РФ

Політика 10:48   08.08.2023
Оксана Горун
Харків очистили від мапи РФ

У центрі Харкова весь час повномасштабної війни провисіла мапа РФ.

Вона знаходилася неподалік колишнього російського консульства. Активісти повідомили, що непорозуміння було ліквідовано.

Нарешті на вулиці Максиміліанівській у Харкові біля будівлі колишнього консульства РФ демонтовано мапу країни-агресора. Нарешті“, – акцентували в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

При цьому активісти деколонізації не мають наміру зупинятися. На їхню думку, в Харкові є ще велика кількість пережитків радянського та колоніального минулого, яких необхідно позбутися. Деколонізатори опублікували чергову добірку фото об’єктів, які привернули їхню увагу.

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Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • Ви читали новину: «Харків очистили від мапи РФ»; з категорії Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 10:48;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова весь час повномасштабної війни провисіла мапа РФ".