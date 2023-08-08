Харків очистили від мапи РФ

У центрі Харкова весь час повномасштабної війни провисіла мапа РФ.

Вона знаходилася неподалік колишнього російського консульства. Активісти повідомили, що непорозуміння було ліквідовано.

“Нарешті на вулиці Максиміліанівській у Харкові біля будівлі колишнього консульства РФ демонтовано мапу країни-агресора. Нарешті“, – акцентували в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.

При цьому активісти деколонізації не мають наміру зупинятися. На їхню думку, в Харкові є ще велика кількість пережитків радянського та колоніального минулого, яких необхідно позбутися. Деколонізатори опублікували чергову добірку фото об’єктів, які привернули їхню увагу.