Харків очистили від мапи РФ
У центрі Харкова весь час повномасштабної війни провисіла мапа РФ.
Вона знаходилася неподалік колишнього російського консульства. Активісти повідомили, що непорозуміння було ліквідовано.
“Нарешті на вулиці Максиміліанівській у Харкові біля будівлі колишнього консульства РФ демонтовано мапу країни-агресора. Нарешті“, – акцентували в телеграм-каналі проєкту “Деколонізація Україна”.
При цьому активісти деколонізації не мають наміру зупинятися. На їхню думку, в Харкові є ще велика кількість пережитків радянського та колоніального минулого, яких необхідно позбутися. Деколонізатори опублікували чергову добірку фото об’єктів, які привернули їхню увагу.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Серпня 2023 в 10:48;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У центрі Харкова весь час повномасштабної війни провисіла мапа РФ".