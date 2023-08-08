Харьков очистили от карты РФ
Фото: telegram «Деколонизация Украина»
В центре Харькова все время полномасштабной войны провисела карта РФ.
Она находилась неподалеку от бывшего российского консульства. Активисты сообщили, что недоразумение ликвидировали.
«Наконец-то на улице Максимилиановской в Харькове возле здания бывшего консульства РФ демонтирована карта страны-агрессора. Наконец-то», — акцентировали в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».
При этом активисты деколонизации не намерены останавливаться. По их мнению, в Харькове есть еще большое количество пережитков советского и колониального прошлого, от которых необходимо избавиться. Деколонизаторы опубликовали очередную подборку фото объектов, которые привлекли их внимание.
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- • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:48;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова все время полномасштабной войны провисела карта РФ".