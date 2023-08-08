Харьков очистили от карты РФ

В центре Харькова все время полномасштабной войны провисела карта РФ.

Она находилась неподалеку от бывшего российского консульства. Активисты сообщили, что недоразумение ликвидировали.

«Наконец-то на улице Максимилиановской в Харькове возле здания бывшего консульства РФ демонтирована карта страны-агрессора. Наконец-то», — акцентировали в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

При этом активисты деколонизации не намерены останавливаться. По их мнению, в Харькове есть еще большое количество пережитков советского и колониального прошлого, от которых необходимо избавиться. Деколонизаторы опубликовали очередную подборку фото объектов, которые привлекли их внимание.