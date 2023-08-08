Live
  • Вт 08.08.2023
    • Харьков
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 40.16
    • 🟢

Харьков очистили от карты РФ

Общество 10:48   08.08.2023
Оксана Горун
Харьков очистили от карты РФ Фото: telegram «Деколонизация Украина»

В центре Харькова все время полномасштабной войны провисела карта РФ.

Она находилась неподалеку от бывшего российского консульства. Активисты сообщили, что недоразумение ликвидировали.

«Наконец-то на улице Максимилиановской в Харькове возле здания бывшего консульства РФ демонтирована карта страны-агрессора. Наконец-то», — акцентировали в telegram-канале проекта «Деколонизация Украина».

При этом активисты деколонизации не намерены останавливаться. По их мнению, в Харькове есть еще большое количество пережитков советского и колониального прошлого, от которых необходимо избавиться. Деколонизаторы опубликовали очередную подборку фото объектов, которые привлекли их внимание.

Читайте также: Вместо совка. Станцию метро Харькова украсили гербами города и Украины (фото)

Автор: Оксана Горун
Популярно
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
Пошла в бассейн и перестала брать трубку: в Харькове нашли несовершеннолетнюю
07.08.2023, 10:34
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
Машовец о ситуации на Купянском направлении: решили прорываться к Купянску
08.08.2023, 07:39
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
В воздухе Харькова обнаружили канцероген
08.08.2023, 11:06
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
Удар КАБ по центру переливания крови: погиб выпускник харьковского вуза
07.08.2023, 13:36
Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
Атаки на Купянском направлении и обстрелы Харьковщины — сводка Генштаба ВСУ
08.08.2023, 07:09
Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
Россияне сегодня ударили по Харьковщине из танков: двое раненых
08.08.2023, 10:23

Новости по теме:

08:03
ISW сообщил о растущем несогласии Китая и РФ в вопросе войны в Украине
09:46
Харьковский командир анонсировал возможность ударов по военным объектам в РФ
19:10
Россияне хотели наступать возле Петропавловки на Харьковщине – Генштаб ВСУ
17:21
РФ ударила авиабомбой ФАБ-250 по Харьковщине – погибла 65-летняя женщина
12:28
55-летний мужчина ранен в Купянске на Харьковщине в результате обстрела

  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Харьков очистили от карты РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 8 августа 2023 в 10:48;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В центре Харькова все время полномасштабной войны провисела карта РФ".