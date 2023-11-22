У місті під Харковом позбулися меморіальної дошки радянському генералу (фото)
Фото: “Деколонізація. Україна”
У місті Мерефа на Харківщині демонтували дошку радянському генералу Терентьєву.
Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна». Наразі на місці таблички залишилося лише її кріплення.
Нагадаємо, у вересні торік вулицю Терентьєва Генерала перейменували на вулицю Мереф’янської Фортеці (на честь земляної козацької фортеці XVII століття, що була поруч із топонімом).
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: генерал, демонтировали, доска, Меерефа, советский, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «У місті під Харковом позбулися меморіальної дошки радянському генералу (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 12:21;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа на Харківщині демонтували дошку радянському генералу Терентьєву.".