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У місті під Харковом позбулися меморіальної дошки радянському генералу (фото)

Суспільство 12:21   22.11.2023
Вікторія Яковенко
У місті під Харковом позбулися меморіальної дошки радянському генералу (фото) Фото: “Деколонізація. Україна”

У місті Мерефа на Харківщині демонтували дошку радянському генералу Терентьєву.

Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна». Наразі на місці таблички залишилося лише її кріплення.

Нагадаємо, у вересні торік вулицю Терентьєва Генерала перейменували на вулицю Мереф’янської Фортеці (на честь земляної козацької фортеці XVII століття, що була поруч із топонімом).

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 22 Листопада 2023 в 12:21;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Мерефа на Харківщині демонтували дошку радянському генералу Терентьєву.".