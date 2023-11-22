У місті під Харковом позбулися меморіальної дошки радянському генералу (фото)

У місті Мерефа на Харківщині демонтували дошку радянському генералу Терентьєву.

Про це повідомили у телеграм-каналі «Деколонізація. Україна». Наразі на місці таблички залишилося лише її кріплення.

Нагадаємо, у вересні торік вулицю Терентьєва Генерала перейменували на вулицю Мереф’янської Фортеці (на честь земляної козацької фортеці XVII століття, що була поруч із топонімом).