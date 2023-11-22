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В городе под Харьковом избавились от мемориальной доски советскому генералу

Общество 12:21   22.11.2023
Виктория Яковенко
В городе под Харьковом избавились от мемориальной доски советскому генералу Фото: «Деколонизация. Украина»

В городе Мерефа на Харьковщине демонтировали доску советскому генералу Терентьеву.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». На месте таблички осталось только ее крепление.

Напомним, в сентябре прошлого года улицу Терентьева Генерала переименовали в улицу Мерефянской Крепости (в честь земляной казацкой крепости XVII века, которая была рядом с топонимом).

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 12:21;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Мерефа на Харьковщине демонтировали доску советскому генералу Терентьеву.".