В городе под Харьковом избавились от мемориальной доски советскому генералу
Фото: «Деколонизация. Украина»
В городе Мерефа на Харьковщине демонтировали доску советскому генералу Терентьеву.
Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». На месте таблички осталось только ее крепление.
Напомним, в сентябре прошлого года улицу Терентьева Генерала переименовали в улицу Мерефянской Крепости (в честь земляной казацкой крепости XVII века, которая была рядом с топонимом).
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: генерал, демонтировали, доска, Меерефа, советский, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 22 ноября 2023 в 12:21;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Мерефа на Харьковщине демонтировали доску советскому генералу Терентьеву.".