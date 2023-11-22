В городе под Харьковом избавились от мемориальной доски советскому генералу

В городе Мерефа на Харьковщине демонтировали доску советскому генералу Терентьеву.

Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина». На месте таблички осталось только ее крепление.

Напомним, в сентябре прошлого года улицу Терентьева Генерала переименовали в улицу Мерефянской Крепости (в честь земляной казацкой крепости XVII века, которая была рядом с топонимом).