Учить школьников дистанционно решили в еще одной громаде Харьковщины
Новопокровская территориальная громада приняла решение об онлайн-формате занятий для школьников.
Об этом информирует пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.
«Руководителем отдела образования, культуры, спорта и молодежи Новопокровского поселкового совета было отмечено, что учебные заведения с 01.09.2023 будут работать дистанционно», — сообщили в Госпродпотребслужбе.
С руководством учебных заведений громады провели онлайн-совещание, где напомнили о требованиях санитарного законодательства и создании безопасных условий для учащихся и работников школ.
Читайте также: В поселке Солоницевка под Харьковом определились с форматом обучения
Отметим, что в состав Новопокровской громады, кроме самого поселка Новопокровка, входят Эсхар, Введенка, Раздольное, Старая Покровка, Зеленый Колодец, Свитанок, Заудье, Поды и Терновая.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Учить школьников дистанционно решили в еще одной громаде Харьковщины»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:58;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новопокровская территориальная громада приняла решение об онлайн-формате занятий для школьников".