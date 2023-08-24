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Учить школьников дистанционно решили в еще одной громаде Харьковщины

Общество 11:58   24.08.2023
Оксана Горун
Учить школьников дистанционно решили в еще одной громаде Харьковщины

Новопокровская территориальная громада приняла решение об онлайн-формате занятий для школьников.

Об этом информирует пресс-служба ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области.

«Руководителем отдела образования, культуры, спорта и молодежи Новопокровского поселкового совета было отмечено, что учебные заведения с 01.09.2023 будут работать дистанционно», — сообщили в Госпродпотребслужбе.

С руководством учебных заведений громады провели онлайн-совещание, где напомнили о требованиях санитарного законодательства и создании безопасных условий для учащихся и работников школ.

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Отметим, что в состав Новопокровской громады, кроме самого поселка Новопокровка, входят Эсхар, Введенка, Раздольное, Старая Покровка, Зеленый Колодец, Свитанок, Заудье, Поды и Терновая.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 11:58;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Новопокровская территориальная громада приняла решение об онлайн-формате занятий для школьников".