Вчити школярів дистанційно вирішили в ще одній громаді Харківщини

Новопокровська територіальна громада ухвалила рішення про онлайн-формат занять для школярів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

“Керівником відділу освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради було зазначено, що заклади освіти громади з 01.09.2023 працюватимуть дистанційно”, – повідомили в Держпродспоживслужбі.

З керівництвом навчальних закладів громади провели онлайн-нараду, де нагадали про вимоги санітарного законодавства та створення безпечних умов для учнів і працівників шкіл.

Зазначимо, що до складу Новопокровської громади, крім самого селища Новопокровка, входять Есхар, Введенка, Роздольне, Стара Покровка, Зелена Криниця, Світанок, Зауддя, Поди та Тернова.