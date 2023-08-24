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Вчити школярів дистанційно вирішили в ще одній громаді Харківщини

Суспільство 11:58   24.08.2023
Оксана Горун
Вчити школярів дистанційно вирішили в ще одній громаді Харківщини

Новопокровська територіальна громада ухвалила рішення про онлайн-формат занять для школярів.

Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.

“Керівником відділу освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради було зазначено, що заклади освіти громади з 01.09.2023 працюватимуть дистанційно”, – повідомили в Держпродспоживслужбі.

З керівництвом навчальних закладів громади провели онлайн-нараду, де нагадали про вимоги санітарного законодавства та створення безпечних умов для учнів і працівників шкіл.

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Зазначимо, що до складу Новопокровської громади, крім самого селища Новопокровка, входять Есхар, Введенка, Роздольне, Стара Покровка, Зелена Криниця, Світанок, Зауддя, Поди та Тернова.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 11:58;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новопокровська територіальна громада ухвалила рішення про онлайн-формат занять для школярів".