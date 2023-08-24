Вчити школярів дистанційно вирішили в ще одній громаді Харківщини
Новопокровська територіальна громада ухвалила рішення про онлайн-формат занять для школярів.
Про це повідомляє пресслужба ГУ Держпродспоживслужби в Харківській області.
“Керівником відділу освіти, культури, спорту та молоді Новопокровської селищної ради було зазначено, що заклади освіти громади з 01.09.2023 працюватимуть дистанційно”, – повідомили в Держпродспоживслужбі.
З керівництвом навчальних закладів громади провели онлайн-нараду, де нагадали про вимоги санітарного законодавства та створення безпечних умов для учнів і працівників шкіл.
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Зазначимо, що до складу Новопокровської громади, крім самого селища Новопокровка, входять Есхар, Введенка, Роздольне, Стара Покровка, Зелена Криниця, Світанок, Зауддя, Поди та Тернова.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 11:58;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Новопокровська територіальна громада ухвалила рішення про онлайн-формат занять для школярів".