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Внимание, фейк! Харьковчан зовут на авиашоу

Общество 09:47   24.08.2023
Оксана Горун
Внимание, фейк! Харьковчан зовут на авиашоу

Центр противодействия дезинформации предупредил харьковчан об опасности.

«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, будто 25 и 26 августа 2023 года в Харькове запланировано авиашоу, на котором покажут новейшие разработки дронов. Кроме этого, пропагандисты призывают украинцев не приходить на мероприятие из-за возможных провокаций со стороны украинских военных», — пересказали ложь вражеских агентов в ДПД.

На самом деле, никакого авиашоу 25 и 26 августа не планируется.

«Согласно официальному заявлению организаторов авиашоу, событие перенесено на неопределенный срок», — подчеркнули в центре.

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Там заявили, что пропагандисты сознательно распространяют фейк, чтобы посеять панику среди населения и «переложить вину за свои будущие преступления на украинцев».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 09:47;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации предупредил харьковчан об опасности".