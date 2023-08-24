Внимание, фейк! Харьковчан зовут на авиашоу
Центр противодействия дезинформации предупредил харьковчан об опасности.
«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, будто 25 и 26 августа 2023 года в Харькове запланировано авиашоу, на котором покажут новейшие разработки дронов. Кроме этого, пропагандисты призывают украинцев не приходить на мероприятие из-за возможных провокаций со стороны украинских военных», — пересказали ложь вражеских агентов в ДПД.
На самом деле, никакого авиашоу 25 и 26 августа не планируется.
«Согласно официальному заявлению организаторов авиашоу, событие перенесено на неопределенный срок», — подчеркнули в центре.
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Там заявили, что пропагандисты сознательно распространяют фейк, чтобы посеять панику среди населения и «переложить вину за свои будущие преступления на украинцев».
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- • Дата публикации материала: 24 августа 2023 в 09:47;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Центр противодействия дезинформации предупредил харьковчан об опасности".