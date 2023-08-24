Внимание, фейк! Харьковчан зовут на авиашоу

Центр противодействия дезинформации предупредил харьковчан об опасности.

«Вражеские TG-каналы распространяют информацию, будто 25 и 26 августа 2023 года в Харькове запланировано авиашоу, на котором покажут новейшие разработки дронов. Кроме этого, пропагандисты призывают украинцев не приходить на мероприятие из-за возможных провокаций со стороны украинских военных», — пересказали ложь вражеских агентов в ДПД.

На самом деле, никакого авиашоу 25 и 26 августа не планируется.

«Согласно официальному заявлению организаторов авиашоу, событие перенесено на неопределенный срок», — подчеркнули в центре.

Там заявили, что пропагандисты сознательно распространяют фейк, чтобы посеять панику среди населения и «переложить вину за свои будущие преступления на украинцев».