Увага, фейк! Харків’ян звуть на авіашоу
Центр протидії дезінформації попередив харків’ян про небезпеку.
“Ворожі TG-канали поширюють інформацію, начебто 25 та 26 серпня 2023 року в Харкові заплановане авіашоу, на якому покажуть новітні розробки дронів. Окрім цього, пропагандисти закликають українців не приходити на захід через можливі провокації з боку українських військових“, – переказали брехню ворожих агентів у ЦПД.
Насправді жодного авіашоу 25 та 26 серпня не планується.
“Згідно з офіційною заявою організаторів авіашоу, подія перенесена на невизначений термін”, – підкреслили в центрі.
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Там заявили, що пропагандисти свідомо розповсюджують фейк, щоб посіяти паніку серед населення та “перекласти провину за свої майбутні злочини на українців”.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Серпня 2023 в 09:47;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Центр протидії дезінформації попередив харків’ян про небезпеку".