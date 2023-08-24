Увага, фейк! Харків’ян звуть на авіашоу

Центр протидії дезінформації попередив харків’ян про небезпеку.

“Ворожі TG-канали поширюють інформацію, начебто 25 та 26 серпня 2023 року в Харкові заплановане авіашоу, на якому покажуть новітні розробки дронів. Окрім цього, пропагандисти закликають українців не приходити на захід через можливі провокації з боку українських військових“, – переказали брехню ворожих агентів у ЦПД.

Насправді жодного авіашоу 25 та 26 серпня не планується.

“Згідно з офіційною заявою організаторів авіашоу, подія перенесена на невизначений термін”, – підкреслили в центрі.

Там заявили, що пропагандисти свідомо розповсюджують фейк, щоб посіяти паніку серед населення та “перекласти провину за свої майбутні злочини на українців”.