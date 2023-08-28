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На Белгородщине продолжают минировать линию вдоль госграницы — Маляр

Общество 11:48   28.08.2023
Елена Нагорная
На Белгородщине продолжают минировать линию вдоль госграницы — Маляр

На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Также ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать ее, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.

«Противник и в дальнейшем пытается наступать на нескольких направлениях — Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском. Везде продолжаются тяжелые бои», — констатировала она.

Утром 28 августа в эфире нацмарафона Маляр говорила, что на Купянском и Лиманском направлениях в течение прошлой недели было очень горячо. Враг накапливает силы и проводит перегруппировку.

14 августа Маляр уже сообщала, что на Белгородщине враг наращивает плотность минно-взрывных заграждений.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 августа 2023 в 11:48;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянском направлении враг создает минно-взрывные заграждения вдоль границы в Белгородской области. Также ищет слабые места в украинской обороне, чтобы прорвать ее, сообщает в Telegram заместитель министра обороны Анна Маляр.".