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На Бєлгородщині продовжують мінувати лінію вздовж держкордону – Маляр

Суспільство 11:48   28.08.2023
Олена Нагорна
На Бєлгородщині продовжують мінувати лінію вздовж держкордону – Маляр

На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Також шукає слабкі місця в українській обороні, щоб її прорвати, повідомляє в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

“Противник і надалі  намагається наступати на декількох напрямках – Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Скрізь тривають важкі бої”, – констатувала вона.

Вранці 28 серпня в етері нацмарафону Маляр говорила, що на Куп’янському та Лиманському напрямках протягом минулого тижня було дуже гаряче. Ворог накопичує сили та проводить перегрупування.

14 серпня Маляр уже повідомляла, що на Бєлгородщині ворог нарощує щільність мінно-вибухових загороджень.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Куп’янському напрямку ворог створює мінно-вибухові загородження вздовж кордону у Бєлгородській області. Також шукає слабкі місця в українській обороні, щоб її прорвати, повідомляє в телеграмі заступниця міністра оборони Ганна Маляр.".