«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении

Армия РФ почти каждый день продолжает обстреливать Купянский район на Харьковщине. В ХОВА ситуацию на этом участке фронта называют сложной.

«Это, как правило, происходит вечером, враг применяет авиацию, совершают пуски управляемых авиационных бомб. Есть и обстрелы непосредственно Купянска. Сейчас к непосредственной линии столкновения Купянск находится в 8-10 км. Поэтому из многих видов вооружения есть попадания», — сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Он также отметил, что на Купянщине продолжается эвакуация. В частности, за вчера оттуда выехали 24 человека, из них 5 – дети. Всего с 9 августа из опасных районов эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка. Семенуха рассказал, что людей вывозят в Шевченковскую громаду или в Харьков.

«Первый населенный пункт – это относительно спокойный тыл, это – Шевченковская громада. В основном люди или выбирают сами куда ехать, или мы предлагаем им возможность расположиться в заранее подготовленных общежитиях, непосредственно в городе Харькове. Пока мы не обращались за помощью в другие области. Собственного ресурса в Харькове у нас хватает, но часть людей сами принимают решение расселиться», — добавил Семенуха.