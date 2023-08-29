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«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении

Общество 12:53   29.08.2023
Виктория Яковенко
«Купянск – в 8-10 км от линии столкновения» — ХОВА о «горячем» направлении

Армия РФ почти каждый день продолжает обстреливать Купянский район на Харьковщине. В ХОВА ситуацию на этом участке фронта называют сложной.

«Это, как правило, происходит вечером, враг применяет авиацию, совершают пуски управляемых авиационных бомб. Есть и обстрелы непосредственно Купянска. Сейчас к непосредственной линии столкновения Купянск находится в 8-10 км. Поэтому из многих видов вооружения есть попадания», — сообщил в эфире нацмарафона заместитель начальника ХОВА Роман Семенуха.

Он также отметил, что на Купянщине продолжается эвакуация. В частности, за вчера оттуда выехали 24 человека, из них 5 – дети. Всего с 9 августа из опасных районов эвакуированы 1433 человека, в том числе 343 ребенка. Семенуха рассказал, что людей вывозят в Шевченковскую громаду или в Харьков.

«Первый населенный пункт – это относительно спокойный тыл, это – Шевченковская громада. В основном люди или выбирают сами куда ехать, или мы предлагаем им возможность расположиться в заранее подготовленных общежитиях, непосредственно в городе Харькове. Пока мы не обращались за помощью в другие области. Собственного ресурса в Харькове у нас хватает, но часть людей сами принимают решение расселиться», — добавил Семенуха.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 августа 2023 в 12:53;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ почти каждый день продолжает обстреливать Купянский район на Харьковщине. В ХОВА ситуацию на этом участке фронта называют сложной.".