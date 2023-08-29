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«Куп’янськ – у 8-10 км від лінії зіткнення» – ХОВА про «гарячий» напрямок

Суспільство 12:53   29.08.2023
Вікторія Яковенко
«Куп’янськ – у 8-10 км від лінії зіткнення» – ХОВА про «гарячий» напрямок

Армія РФ майже щодня продовжує обстрілювати Куп’янський район на Харківщині. У ХОВА ситуацію на цій ділянці фронту називають складною.

«Це, як правило, відбувається ввечері, ворог застосовує авіацію, здійснюють пуски керованих авіаційних бомб. Є й обстріли безпосередньо Куп’янська. Наразі до безпосередньої лінії зіткнення Куп’янськ лежить в 8-10 км. Тому з багатьох видів озброєння є влучання», – повідомив в етері нацмарафону заступник начальника ХОВА Роман Семенуха.

Він також зазначив, що на Куп’янщині продовжується евакуація. Зокрема, за вчора звідти виїхали 24 людини, з них 5 – діти. Усього з 9 серпня з небезпечних районів евакуйовані 1433 людини, зокрема 343 дитини. Семенуха розповів, що людей вивозять у Шевченківську громаду або у місто Харків.

«Перший населений пункт – це відносно спокійний тил, це – Шевченківська громада. В основному, люди або обирають самі куди їхати, або ми пропонуємо їм можливість розташуватися у завчасно підготованих гуртожитках, безпосередньо в місті Харкові. Поки, що ми не зверталися за допомогою до інших областей. Власного ресурсу в самому Харкові в нас вистачає, але частина людей самі ухвалюють рішення розселитися», – додав Семенуха.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 29 Серпня 2023 в 12:53;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ майже щодня продовжує обстрілювати Куп’янський район на Харківщині. У ХОВА ситуацію на цій ділянці фронту називають складною.".