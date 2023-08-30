Кредит Центрального парка: имущество вернули в собственность города – Терехов
Фото: Игорь Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов «поставил точку» по вопросу кредита Центрального парка.
«Имущество, которое было предметом залога по этому кредиту, сохранено и возвращено в собственность города. А это, в частности, здания городского совета, БТИ, Дворца спорта, Центра развития международного сотрудничества и прочее», – написал Терехов в Telegram.
По его словам, все необходимые формальности завершены.
Терехов также напомнил, что долговые обязательства Харькова на май этого года составляли около 385 миллионов гривен с учетом курса валют. Но мэрии удалось выкупить их с дисконтом в 78%, что позволило сэкономить и оставить в бюджете города более 300 миллионов гривен.
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- • Дата публикации материала: 30 августа 2023 в 15:38;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов «поставил точку» по вопросу кредита Центрального парка.".