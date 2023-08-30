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Кредит Центрального парку: майно повернули у власність Харкова – Терехов

Суспільство 15:38   30.08.2023
Вікторія Яковенко
Кредит Центрального парку: майно повернули у власність Харкова – Терехов Фото: Ігор Терехов

Мер Харкова Ігор Терехов «поставив крапку» у питанні кредиту Центрального парку.

«Майно, яке було предметом застави за цим кредитом, збережене і повернуте у власність міста. А це, зокрема, будівлі міської ради, БТІ, Палацу спорту, Центру розвитку міжнародного співробітництва та інше», – написав Терехов у телеграм.

За його словами, всі необхідні формальності завершені.

Терехов також нагадав, що боргові зобовʼязання Харкова станом на травень цього року складали близько 385 мільйонів гривень з урахуванням курсу валют. Але мерії вдалося викупити їх з дисконтом у 78%, що дало змогу зекономити і залишити в бюджеті міста понад 300 мільйонів гривень.

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов «поставив крапку» у питанні кредиту Центрального парку.".