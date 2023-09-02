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Из-за обстрелов россиян погиб мужчина и ранена пожилая женщина — Синегубов

Происшествия 08:39   02.09.2023
Оксана Якушко
Из-за обстрелов россиян погиб мужчина и ранена пожилая женщина — Синегубов

Россияне за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

В результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района погиб 60-летний мужчина, поврежден частный жилой дом.

В городе Волчанск из-за артиллерийских обстрелов получили ранения 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

 

В селе Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники.

 

В селе Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также горел лес в результате обстрелов в селе Шейковка Изюмского района.

Пиротехники ГСЧС в сутки обследовали более 5,6 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.

Читайте также: Россияне обстрелами подожгли дом и поле на Купянщине

Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 08:39;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".