Из-за обстрелов россиян погиб мужчина и ранена пожилая женщина — Синегубов
Россияне за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.
В результате обстрела села Волчанские Хутора Чугуевского района погиб 60-летний мужчина, поврежден частный жилой дом.
В городе Волчанск из-за артиллерийских обстрелов получили ранения 73-летняя женщина. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.
В селе Сеньково Купянского района из-за вражеских обстрелов горела трава и кустарники.
В селе Глушковка Купянского района произошел лесной пожар на площади 2,5 га. Также горел лес в результате обстрелов в селе Шейковка Изюмского района.
Пиротехники ГСЧС в сутки обследовали более 5,6 га территории и обезвредили 68 взрывоопасных предметов.
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- • Дата публикации материала: 2 сентября 2023 в 08:39;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне за прошедшие сутки из артиллерии, минометов и другого вооружения обстреливали гражданское население Харьковского, Чугуевского, Купянского и Изюмского районов Харьковской области, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.".